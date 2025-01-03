İsrail, Suriye'nin Sefire Bölgesine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Sefire Üzerine Hava Saldırısı

Suriye'nin Halep ilinin güneydoğusundaki Sefire ilçesi, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarının hedefi oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Sefire'de hava savunma üssü ve 404 nolu depo İsrail güçlerince vuruldu.

Hava Saldırısının Sonuçları

İlk belirlemelere göre, düzenlenen yaklaşık on hava saldırısında bölgede ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. İsrail ordusu, hava araçlarıyla indirme operasyonu gerçekleştirirken, bölgedeki silahlı unsurlarla çatışmalar yaşanıyor.

Sefire'nin Stratejik Önemi

Sefire bölgesinde, devrik Beşşar Esed rejiminden kalma savunma sanayi tesisleri ile askeri araştırma merkezleri bulunuyor.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Stratejisi

Öte yandan, Suriye'de 27 Kasım tarihinde şiddetlenen çatışmaların akabinde, 8 Aralık tarihinde 61 yıllık Baas rejiminin çöküşüyle birlikte İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik hava saldırıları artış gösterdi. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları hedef alarak saldırılarını artıran İsrail, Suriye topraklarında Golan Tepeleri'ndeki işgali genişletti.

Golan Tepeleri İşgali

İsrail ordusu, Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye girerek, işgali ilerleterek geçirilen süreçte Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar inmiş durumda. Belirtmek gerekir ki, İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutmaktadır. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge sınırları belirlenmişti.