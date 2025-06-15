İsrail, Tahran'a Saldırılara Devam Ediyor

İsrail Tahran'a Saldırıda Bulundu

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılara hız kesmeden devam ediyor. Başkent Tahran'ın batısında yoğun bir şekilde duyulan şiddetli patlama sesleri, bölgede endişe yarattı.

Şehran Semtindeki Petrol Deposuna Saldırı

İsrail'in Şehran semtinde bir petrol deposunu hedef aldığına dair bilgiler, İran medyasına yansıdı.

Geniş Çaplı Çatışmaların Ortağı

İsrail'in, 13 Haziran tarihinde İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve kıdemli askeri komuta kademelerini hedef alan kapsamlı saldırıları dikkat çekti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak bildirildi.

Misilleme ve Uluslararası Tepkiler

İran ordusu, İsrail'e karşı balistik füzelerle karşı saldırıda bulundu; bu saldırılarda 41 kişi yaralandı. Bu gerginlik, bölgedeki güç dengesini sarsarken, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail'in eylemlerini kınadı.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı gerçekleştiriyor. Başkent Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı gerçekleştiriyor. Başkent Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.