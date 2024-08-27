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İsrail, UNRWA'yı İtibarsızlaştırmak İçin Reklam Finanse Ediyor

İsrail, Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'yı itibarsızlaştırmak için Google'da kampanya yürütüyor. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:43
İsrail, UNRWA'yı İtibarsızlaştırmak İçin Reklam Finanse Ediyor

İsrail'in Üstlendiği Reklam Faaliyetleri

İsrail hükümeti, Filistinlilere yardım eden Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) itibarını sarsmak için, internet arama motoru Google üzerinde reklamlar finanse ediyor. Bu bilgiler, UNRWA USA Direktörü Mara Kronenfeld'in açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Rekabetçi Bir Ortam ve Yanıltıcı Reklamlar

Kronenfeld, yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin UNRWA ve bu ajansı desteklemek amacıyla kurulmuş olan UNRWA USA’ya yönelik internet aramalarına gösterilen reklamların, potansiyel bağışçıları yanıltmayı hedeflediğini belirtti. Bu reklamlar, UNRWA'ya güvenilmezliği iddia eden içeriğe yönlendiriyor.

Reklamların yönlendirdiği sayfada, BM ajansının Hamas ile bağlantılı kişileri istihdam ettiği gibi asılsız iddialara yer veriliyor. Ayrıca, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesine aykırı bir durum olduğunu savunan açıklamalara da yer veriliyor.

Sanal Kampanyaların Sürekliliği

Rekabetçi bir ortamda, Kronenfeld bu reklama şahit olduğunu ve bunun, İsrail'in UNRWA'yı itibarsızlaştırmayı amaçlayan sanal bir reklam kampanyasının parçası olduğunu vurguladı. Kendisi ve ekibi, reklamın maliyetinin İsrail Hükmeti Reklam Ajansı tarafından karşılandığına dair bilgilere ulaştılar.

Bağışlarda Dramatik Artış

UNRWA USA'nın 2023'te toplamda 32 milyon dolardan fazla bağış topladığına dikkat çeken Kronenfeld, bu rakamın önceki yıla göre belirgin bir artış gösterdiğini ifade etti. 2022 yılında sadece 5 bin 700 bağışçıdan gelen yaklaşık 5 milyon dolarlık bir bağış alınmıştı.

Google Reklamları ve Kullanıcı Etkileşimi

UNRWA USA'nın Google Ads hesabından alınan verilere göre, mayıs ile temmuz ayları arasında UNRWA ile ilgili yapılan aramalarda, kullanıcıların İsrail'in reklamlarıyla karşılaşma oranı%44 olarak belirlendi. Buna karşın, UNRWA USA'nın reklamları bu aramalarda %34 sıklıkla göründü.

Google'da iletişim yöneticisi olarak görev yapan Jacel Booth, hükümetlerin Google'un politikalarına uygun reklamlar verebileceğini ve kullanıcıların ihlalleri bildirmesi gerektiğini belirtti. Ancak, New York’taki İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair bir yanıt alınamadı.

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