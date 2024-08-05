İsrail ve CENTCOM Komutanları Ortak Güvenlik Değerlendirmesi Yaptı

İsrail ve Amerikan Komutanlıklarından Ortak Değerlendirme

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, güvenlik ve stratejik konularda bir araya gelerek "ortak durum değerlendirmesi" yaptı.

Bölgede Tansiyon Artıyor

İran'ın potansiyel misillemeleri göz önünde bulundurulduğunda, bölgede gerilimin tırmandığı belirtildi. Bu bağlamda, General Kurilla'nın İsrail üzerindeki temaslarının devam ettiği bilgisi edinildi.

Görüşme Detayları

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamalarda, Halevi ve Kurilla'nın görüşmesinde "Orta Doğu'daki tehditlere dair ortak hazırlıklar" üzerinde durulduğu vurgulandı. İki komutan, güvenliğin pekiştirilmesi adına önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın Suikastı

Kurilla'nın İsrail ziyareti, 31 Temmuz'da Tahran'da düzenlenen ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan suikast öncesine denk gelmesi dikkat çekti. İran ve Hamas, bu saldırının arkasında İsrail’in olduğunu iddia etmişti.