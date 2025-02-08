İsrail ve Hamas Arasında 5. Esir Takası: 183 Filistinli Serbest Bırakılıyor

İsrail ve Hamas Arasında 5. Esir Takası Başladı

İsrail basını, Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takasının beşinci turunda 183 Filistinlinin serbest bırakılma işlemlerine başlandığını duyurdu. Bu gelişme, İsrail'in 3 erkek esirini Hamas’a teslim etmesi karşılığında gerçekleşiyor.

Serbest Bırakılacak Esirler

Yediot Ahronot gazetesi, İsrail hapishane yönetiminin serbest bırakılacak esirlerin işlemlerine başladığını ve esirlerin otobüslere bindirildiğini aktardı. Salıverilecek 183 Filistinli esirin arasında 18 müebbet, 54 ağır hapis cezası almış mahkum ile 111 kişinin 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'den alıkonulan kişilerden oluştuğu belirtiliyor.

İlk 4 Turda Ne Olmuştu?

Esir takasının beşinci turunda, Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli erkek esirler Eli Sharabi, Or Levy ve çift vatandaşı Ohad Ben Ami, Deyr el-Belah kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Daha önceki turlarda ise toplamda 583 Filistinli esir salıverilirken, Gazze’de 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir de serbest bırakılmıştı.

Ateşkes ve Anlaşma Süreci

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Üç aşamadan oluşacak bu anlaşmaya göre, 1900’ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.