İsrail: Yemen'den Fırlatılan 3 İHA Engellendi — Dimona ve Eilat'ta Sirenler

İsrail Yemen'den Atılan 3 İHA'yı Engelledi: Dimona ve Eilat'ta Sirenler

Kamuoyu ve yetkililer arasında çelişkili açıklamalar—ordudan soruşturma başlatıldı

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan 3 insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyurdu. Açıklamaya göre, 'Hava kuvvetleri yarım saat içinde 3 İHA'yı engelledi.'

Ordu ayrıca operasyonların ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: Güney Negev (Necef Çölü) bölgesinde alarmların devreye girmesinin ardından bir İHA engellendi. Yerleşik politikalara uygun olarak bir başka İHA daha engellendi ve bu esnada herhangi bir alarm verilmedi. Yetkililer, bu operasyonun bugün erken saatlerde Araba bölgesinde gerçekleştirilen müdahale operasyonuna ek olduğunu belirtti.

İsrail medyası olayla ilgili çelişkili bildirimler yayımladı. Haaretz gazetesinin haberinde kimliği belirsiz bir İHA'nın Dimona nükleer araştırma tesisine doğru ilerlediği ve Negev bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Öte yandan İsrail devlet televizyonu, sirenlerin Dimona bölgesinde 'yanlış tanımlama' nedeniyle çaldığını öne sürdü.

Olay, Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) tarafından dün gerçekleştirilen saldırının hemen ardından geldi. Husiler, dün de İsrail'e İHA fırlatmış; bu saldırılardan biri Ramon Havalimanı'na düşmüş, bunun sonucunda 2 İsraillinin yaralanmasına ve bölgedeki hava trafiğinin durmasına yol açmıştı. Söz konusu İHA'nın hava savunma sistemi tarafından tespit edilememesi ve sirenlerin zamanında çalmaması nedeniyle ülkede eleştiriler yükselmiş, ordu olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin sıkı tutulduğunu; Husilerin Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar bağlamında İsrail'e karşı füze ve İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiğini, ayrıca İsrail'le bağlantılı gemileri hedef aldığını vurguluyor. Olayla ilgili gelişmeler ve ordu soruşturmasının sonuçları bekleniyor.