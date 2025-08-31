İsrail, Yemen Saldırısı Sonrası Kabine Toplantılarını Daha Güvenlikli Yere Taşıdı

İsrail, kabine toplantılarını daha güvenlikli bir yere taşıdı

KAN: Taşıma kararı Yemen ve Gazze'deki üst düzey hedeflemeler sonrası alındı

İsrail, Yemen'e düzenlediği saldırıda İran destekli Husilerin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi'nin öldürülmesinin ardından kabine toplantılarını daha güvenlikli bir yere taşıma kararı aldı. Karara ilişkin haber, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer aldı.

KAN'daki habere göre; söz konusu karar, Yemen ve Gazze Şeridi'nde Hamas ile Husiler'in üst düzey isimlerinin hedef alınmasının ardından verildi. Haftalık kabine toplantısının öğle saatlerinde, Güvenlik Kabinesi toplantısının ise yerel saatle 18.00'de yapılması bekleniyor.

İran destekli Husiler, uluslararası tanınırlığı olmayan hükümetin başındaki Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'den intikam almaya yemin etmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, 30 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını ileri sürdü, ancak saldırının kime yönelik olduğu resmi olarak açıklanmadı.

İsrail basını, askeri kaynaklara dayandırarak Gazze'ye düzenlenen operasyonda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hedef alındığını öne sürdü ve ordunun bu saldırıda yüksek isabetli bombalar kullandığını aktardı.