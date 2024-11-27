İsrail Yerel Yetkililerinden Lübnan ile Ateşkese Sert Eleştiriler

İsrail'in Kuzeyinde Yerel Yetkililer Ateşkes Anlaşmasını Eleştiriyor

İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin belediye başkanları, Lübnan ile sağlanan ateşkes anlaşmasını, güvenlik sağlamayacağı gerekçesiyle eleştirdi. Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgeyi terk eden on binlerce İsrailli, evlerine dönmeyi bekliyor.

Netanyahu'dan Güvenlik Açıklaması

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Başbakan Benjamin Netanyahu, dün yerel yetkililerle yaptığı toplantıda, "Hizbullah'ın ateşkes şartlarına bağlı kaldığı teyit edilene kadar İsrail'in kuzeyinde yaşayanlar evlerine dönemeyecektir" dedi.

Eleştiriler ve Güvenlik İddiaları

Merum el-Celil Bölge Konseyi Başkanı Amit Sofer, ateşkes anlaşmasının İsrail'in Lübnan sınırını korumasız bıraktığını savundu. Sofer, bu anlaşmanın güvenlik değil, sükunet sağladığını belirtti ve Lübnan topraklarında bir tampon bölge kurulması gerektiğini vurguladı.

Hizbullah'ın Güçlenmesi Bekleniyor

Mate Asher Yerleşim Birimi Başkanı Moshe Davidovich ise, "Hizbullah, ateşkes nedeniyle daha güçlü dönecek" diyerek, grup tarafından toplanacak birliklerin gelecekteki çatışmalara hazırlık için önemli olduğunu belirtti.

Tahliye Süreci ve Tazminat Sorunları

Shilomi Yerleşim Birimi Belediye Başkanı Gabi Naman, geri dönüş sürecinin belirsizliğine dikkat çekti ve tahliye edilenler için tazminat ödenmediğini, bölgeye yatırım yapılmadığını vurguladı. Tahliye edilenlerin sayısının 70 bin olduğu tahmin ediliyor ve bu kişiler, Ekim 2023'ten bu yana farklı otellerde ikamet ediyor.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.