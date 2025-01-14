İsrailli Askerlerden Şok Açıklama: Gazze'deki Görevler Sona Eriyor

200 İsrailli asker, esir takası anlaşması yapılmazsa Gazze'deki askeri görevlerine devam etmeyeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:36
İsrailli Askerlerden Şok Açıklama: Gazze'deki Görevler Sona Eriyor

İsrailli 200 asker, Hamas ile esir takası anlaşması yapılmaması durumunda Gazze Şeridi'ndeki askeri görevlerine devam etmeyeceklerini açıkladı. Ordudaki bir grup yedek asker tarafından başlatılan ve 'kaçırılan askerler için' isimli girişim kapsamında hazırlanan mektup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderildi.

Mektup, Ekim 2024'ten beri internet sitesinde elektronik imzaya açıldı ve burada yalnızca 200 asker değil, binlerce sivilin imzası yer aldı. Mektupta, "Biz yedek ve düzenli askerler ile subaylar olarak bu şartlarda göreve devam edemeyeceğimizi beyan ederiz. Gazze'deki savaş kaçırılan kardeşlerimizi idama mahkum ediyor" ifadeleri yer aldı.

Askerler, 7 Ekim 2023’teki saldırı sonrası derhal savaşa katılmayı ve Gazze'deki rehineleri kurtarmayı kabul ettiklerini belirtti. Ancak, Gazze'deki savaşın devam etmesinin rehinelerin dönüşünü geciktirmekle kalmayıp, aynı zamanda onların hayatlarını da riske attığını vurguladı. Askerler, "Eğer İsrail hükümeti yolunu değiştirmez ve esirlerin evlerine geri döndürülmesi için bir anlaşma sağlamaya çalışmazsa göreve devam etmeyeceğiz" dedi.

İsrail hükümetine, hayattaki rehinelerin kurtarılması için hemen bir anlaşmanın imzalanması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, Türkiye, Mısır ve ABD’nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşma için yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Son olarak, İsrail Başbakanı Netanyahu, müzakere heyetini Gazze'de görüşmelerin yürütüldüğü Katar’a göndermeye karar vermişti. Heyette, Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar gibi üst düzey isimler yer aldı. İsrail basını, iki taraf arasındaki esir takası anlaşmasının detaylarının %90'ında uzlaşıldığını öne sürdü. Filistinli kaynaklarsa ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu belirtti.

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