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İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Lübnan'da Ateşkes Karşıtı Açıklama

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'da olası ateşkesin yanlış bir karar olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:24
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Lübnan'da Ateşkes Karşıtı Açıklama

İsrailli Aşırı Sağcı Bakan, Lübnan'daki Olası Ateşkese Karşı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'da olası bir ateşkese karşı olduğunu vurgulayarak, bunun "büyük bir hata olacağını" savundu.

Sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yapan Ben-Gvir, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasının, bu grup ile mücadelede tarihi bir fırsatın kaçırılmasına yol açacağına dikkat çekti.

Ben-Gvir, "Zafer kazanıncaya kadar" saldırıların sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, olası bir ateşkesin sonuçlarını eleştirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Bu anlaşmayı durdurmak için geç değil" dedi.

Ateşkes Müzakereleri ve İlgili Gelişmeler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmek üzere geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etti. 20 Kasım'da yaptığı açıklamada, bu konudaki müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini vurguladı.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog ise, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında bir ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" ifade etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'daki ateşkes taslağını "prensipte onayladığı" ancak bazı meselelerin henüz kesinleşmediği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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