İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir’den Abbas’a tutuklama ve suikast çağrısı

Itamar Ben Gvir, Yahudi Gücü toplantısında Mahmud Abbas’ın tutuklanması ve Filistinli üst düzey yöneticilere suikast çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 19:48
İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir’den Abbas’a tutuklama ve suikast çağrısı

İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir’den Abbas’a tutuklama ve suikast çağrısı

Yahudi Gücü toplantısında sert çıkış

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Yahudi Gücü Partisi’nin toplantısında yaptığı konuşmada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın tutuklanması ve Filistin yönetiminin üst düzey yetkililerine suikast çağrısı yaptı.

Ben Gvir, konuşmasında Filistin devletinin kurulmasına asla izin verilmemesi gerektiğini savundu ve Filistin devletini tanıyanların sayısının artması halinde Abbas’ın tutuklanması gerektiğini söyledi.

Ketziot Hapishanesi’nde onun için hazır bir hücre var dedi.

Ben Gvir’in ifadeleri, Filistin yönetimini doğrudan hedef alan sert bir çıkış olarak kayda geçti.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI ULUSAL GÜVENLİK BAKANI ITAMAR BEN GVİR, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD...

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI ULUSAL GÜVENLİK BAKANI ITAMAR BEN GVİR, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS’IN TUTUKLANMASI VE FİLİSTİN YÖNETİMİNİN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİNE SUİKAST ÇAĞRISINDA BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
2
Antalya'da Estetik Operasyon: Karaciğer Nakli Geçiren Alman Kadın Öldü
3
Erdoğan: Karakutu İncelemesiyle 20 Şehidin Nedeni Netleşecek
4
Bolu'da Ağaç Kazası: Seyid Ahmet Özay (52) Hayatını Kaybetti
5
Siirt'te Bayraktepe'de 11 şehit dualarla anıldı
6
Bartın'ın Duayen Gazetecisi Hikmet Sönmez Evinde Ölü Bulundu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler