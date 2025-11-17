İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir’den Abbas’a tutuklama ve suikast çağrısı

Yahudi Gücü toplantısında sert çıkış

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Yahudi Gücü Partisi’nin toplantısında yaptığı konuşmada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın tutuklanması ve Filistin yönetiminin üst düzey yetkililerine suikast çağrısı yaptı.

Ben Gvir, konuşmasında Filistin devletinin kurulmasına asla izin verilmemesi gerektiğini savundu ve Filistin devletini tanıyanların sayısının artması halinde Abbas’ın tutuklanması gerektiğini söyledi.

Ketziot Hapishanesi’nde onun için hazır bir hücre var dedi.

Ben Gvir’in ifadeleri, Filistin yönetimini doğrudan hedef alan sert bir çıkış olarak kayda geçti.

