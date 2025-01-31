İsrailli Bakan Smotrich, Gazze'ye Yeniden Saldırılacağına Dair Kesin Tahminde Bulundu

İsrailli Bakan Smotrich, Gazze'ye Saldırıların Yeniden Başlayacağına Emin

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv ile Hamas arasında gerçekleştirilen ateşkesin ilk aşamasının sona ereceği Mart ayı başında Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlayacağına "emin" olduğunu belirtti.

Smotrich, Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkese dair değerlendirmelerde bulundu. Ateşkes anlaşmasına karşı çıkan ancak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda da kalmaya devam eden Smotrich, bu durumdan ötürü "bir hafta uyuyamadığını" ifade etti.

Hamas'ın silah bırakması, liderlerinin Gazze'den ayrılması ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini aktaran Smotrich, bu durumun sağlanmadığı sürece "güç kullanmaya gerek kalmayacağını" kaydetti. Ancak, Hamas'ın bu şartları "kabul etmeyeceği" görüşünde olduğunu vurgulayarak, ateşkesin sona ereceği tarihte Gazze'ye yeniden saldırılara başlama konusunda kesin bir tutum sergiledi.

Smotrich, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda İsrail'e engel olacağına dair yorumların da "doğru olmadığını" savundu. Bunun yanı sıra, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ifade etti.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan bu ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacaktır.