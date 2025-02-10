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İsrailli Bakan Smotrich'ten Filistinlilere Gazze Benzeri Tehdit

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'daki Filistinlileri Gazze benzeri bir akıple tehdit etti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:00
İsrailli Bakan Smotrich'ten Filistinlilere Gazze Benzeri Tehdit

İsrailli Bakan Smotrich'ten Tehditkar Açıklama

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri, "Gazze benzeri bir akıbetle" tehdit etti. Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, İsrail ordusunun Gazze'de uyguladığı politikanın Batı Şeria'da da devreye gireceğini belirtti.

Batı Şeria'nın Kentleri Tehdit Altında

Smotrich, Tulkerim, Cenin, Nablus ve Ramallah gibi şehirlerin Gazze'ye benzer bir duruma düşeceğini ifade etti. "Buralar da yaşanmaz harabelere dönüşecek ve sakinleri göç etmek zorunda kalacaklar" diyen Smotrich, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki tam egemenliğini ilan etti.

İsrail Ordusunun Artan Şiddeti

İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkesin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet eylemlerini artırdı. Filistin makamlarının verilerine göre, Batı Şeria'daki kontrol noktalarının sayısı 898’e yükseldi.

Cenin'deki Saldırılar Sonrası Yerinden Edilme

İsrail ordusunun Cenin kentindeki operasyonları sonucunda, en az 20 bin Filistinli zorla yerinden edildi. Cenin’deki saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 2 yaşındaki bir bebeğin de bulunduğu 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, Tulkerim'deki operasyonlarda 11 yaşında bir çocuk ve 8 aylık hamile bir kadın da hayatını kaybedenler arasındadır.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti sonucunda 11'i çocuk toplam 75 Filistinli yaşamını yitirdi.

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