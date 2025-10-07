İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evi Önünde Eylem: Esir Takası ve Ateşkes Talebi

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evi önünde esir takası ve ateşkes anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 00:05
Eylem ve talepler

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve aktivistler, Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evi önünde, esir takası ve ateşkes anlaşmasının bir an önce tamamlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Kanal 13'ün haberine göre, aileler Sukkot Bayramı nedeniyle Netanyahu'nun evinde dualar etti ve tüm esirler serbest bırakılana kadar eylemlerine devam edeceklerini, sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Gazze'de ölen esirlerden Tal Haimi'nin kuzeni Udi Goren, Netanyahu'nun evi önünde yaptığı açıklamada: "Sayın Başbakan, bugün her zamankinden daha açık bir şekilde görülüyor ki yapılması gereken tek şey (ABD Başkanı Donald Trump)'ın planına uygun bir anlaşma imzalamak; kaçırılan 48 askerin tamamını geri getirecek bir anlaşma." dedi.

Müzakereler ve arabuluculuk

Kahire el-İhbariyye televizyonu, Hamas ile İsrail heyetleri arasında "esir takasının yapılması için gerekli koşulların hazırlanması konusunda dolaylı görüşmelerin başladığını" bildirdi.

Görüşmeler, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda sürüyor; Hamas heyetine Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlık ediyor. Tarafların Mısır'a ulaştığı ve takas ile Gazze'de ateşkes için görüşmelere başladığı daha önce açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Hamas ise 3 Ekim'de bu plan kapsamındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump, "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirildi.

