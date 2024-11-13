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İsrailli Esir Alexander Turbanov'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Operasyonlar Ölümümü Getirebilir'

İsrailli esir Alexander Turbanov, Gazze'deki askeri operasyonların hayatını tehlikeye attığını ve halkı greve çağırdı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:44
İsrailli Esir Alexander Turbanov'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Operasyonlar Ölümümü Getirebilir'

İsrailli Esir Alexander Turbanov'dan Korkutucu Açıklamalar

Gazze'de yaklaşık bir yıldır alıkonulan Alexander Turbanov, İsrail hükümetinin yürüttüğü askeri operasyonlar ve aç bırakma politikalarının hayatına son verebileceğini dile getirdi. Esir olarak tutulduğu sürede İslami Cihad mensuplarının kendisini koruduğunu belirten Turbanov, halkı esir takası anlaşması için baskı yapmaya davet etti.

Yaşadığı Şartlar ve Hayat Tehlikesi

Turbanov, 3 dakika 33 saniyelik bir ses kaydıyla halkla buluşarak yaşam şartlarını aktardı. "Bir yılı aşkın süredir İslami Cihad mensuplarının esiriyim. Yiyecek, içecek ve elektrik sıkıntısı çektik; şimdi ise sabun ve şampuan sıkıntım var," dedi.

Halkına Çağrıda Bulundu

İsraillilere seslenen Turbanov, "Bir şey yiyip içtiğinizde, sizin gibi yiyecek ve içecekleri tatma fırsatı olmayan biz esirleri hatırlayın," ifadesini kullandı. Ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının kendisini de etkilediğini hatırlatarak Türkiye'deki Filistinlilerin kısıtlanmasının kendisini de sıkıntıya soktuğunu vurguladı.

Kurtuluş İçin Eylem Çağrısı

İsrail askerlerinin kendisine ulaşmasına ve bulunduğu yeri bombalamasına dair korkularını paylaşan Turbanov, bir savaşta çok sayıda esirin öldüğüne dikkat çekti. "Hükümetimiz, Gazze'deki savaşı unuttuktan sonra Lübnan'a savaş başlattı, ardından İran'a savaş açmayı planlıyor," dedi.

Protesto ve Grev Çağrısı

İsrail halkına hitap eden Turbanov, "Sizden sokaklara çıkmanızı, kapsamlı grevler yapmanızı istiyorum. Bizi unutmayın, hayatımız tehlikede ve sağ salim geri dönmemiz için hükümete baskı yapmalısınız," diye konuştu. İlaveten, İsrail cezaevlerinde 9 bin 500 Filistinlinin bulunduğunu belirterek, Gazze'de 101 İsrail esiri olduğunu hatırlattı.

Netanyahu’nun İlişkileri Zora Soktuğu İddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası anlaşmasını siyasi nedenlerle yapmamakla eleştiriliyor. Müzakerelerin çökmesinin sebebi olarak Netanyahu’nun Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolü sürdürme ısrarı gösteriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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