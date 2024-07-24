İsrailli Esirlerin Yakınlarından Netanyahu'ya Protesto

İsrailli Esirlerin Yakınları Protesto Gösterisi Düzenledi

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada "esir takası anlaşmasının olacağına" dair hiçbir belirti vermemesini eleştirerek, Tel Aviv'de protesto gösterileri düzenlediler.

Protestolara Yoğun Katılım

Başkent Tel Aviv, akşam saatlerinde Netanyahu'nun konuşmasının ardından birçok protestoya tanıklık etti. Esirlerin aileleri ve destekçilerinden oluşan bir grup, Savunma Bakanlığı kompleksi önünde toplandı. Göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle başbakanı, Gazze'deki Hamas ile esir takası anlaşmasına yanaşmamakla suçladılar.

Netanyahu'ya Yönelik Eleştiriler

Göstericiler, "Netanyahu, esir takası yapmak yerine Washington’da siyasi gösteri yapmayı tercih ediyor" diyerek tepkilerini dile getirdi. Aynı zamanda, Netanyahu’nun konuşması bir ekranda yansıtılırken, dinleyiciler konuşmanın yetersiz olduğunu belirttiler.

Esir Takası Anlaşması Üzerine Tartışmalar

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin oluşturduğu grup, yazılı bir açıklama yaparak, "45 dakikalık konuşma ve ayakta alkış, gerçekteki acı durumu değiştirmiyor" ifadesini kullandı. Netanyahu'nun konuşmasında "Anlaşma şimdi" ifadelerine yer verilmemesi dikkat çekti.

ABD Büyükelçiliği Protesto Noktası

Ayrıca, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde de benzer protestolar yapıldı. Göstericiler, "Anlaşma şimdi!" sloganları atarak, Netanyahu ve hükümetini ateşkes müzakerelerini bir an önce imzalamamakla suçladılar.

Müzakereler ve Süreç

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için uzun süredir devam eden müzakereler sırasında Netanyahu, bazı koşulları öne sürmüştü. Geçtiğimiz haftalarda müzakerelerin ivme kazandığı belirtilirken, Netanyahu'nun yeni talepleriyle sürecin zorlandığı ifade ediliyor.

Esir takası müzakereleri için Netanyahu’nun Mossad liderliğindeki heyetini Doha’ya gönderme kararı, esir aileleri tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmıştı. İsrail basınına göre, Netanyahu’nun programındaki gecikmeler, müzakere heyetinin Doha’ya gitmesini engelledi.