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İsrailli Ultra Ortodoks Vekil, Oğlunun Hapiste Kalmayı Tercih Ettiğini Açıkladı

İsrailli Ultra Ortodoks milletvekili Yosef Taieb, oğlunun askerlik yerine hapse girmeye razı olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:39
İsrailli Ultra Ortodoks Vekil, Oğlunun Hapiste Kalmayı Tercih Ettiğini Açıkladı

İsrail'deki Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) partisi Şasın milletvekili Yosef Taieb, oğlunun zorunlu askerlik yapmak yerine hapse girmeyi tercih ettiğini duyurdu.

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Taieb yerel bir radyoya verdiği röportajda, oğlunun askere gitmeye karşı olduğuna dikkat çekti. Oğluna askere çağrıldığına dair bir belgenin ulaştığını belirten Taieb, "Oğlum bir emir aldı ve bana ne yapması gerektiğini sordu. Ona yeşiva (dini okul) başkanlarına danışmasını ve onların talimatlarına göre hareket etmesini söyledim." dedi.

Taieb, oğlunun askere gitmek yerine hapse girmeyi bile göze alabileceğini ifade ederek, "(Yeşiva başkanları) Ne yapmamızı söylerlerse onu yapacağız. Tutuklanması gerektiğini söylerlerse, o zaman tutuklanacak ve hapishaneden Tevrat öğrenecek" şeklinde konuştu.

Haredilerin Askerlikten Muafiyeti Tartışılıyor

Haredi toplumunun zorunlu askerlikten muaf tutulması, İsrail'de oldukça tartışmalı bir konu haline gelmiştir. İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal bir dayanağının olmadığını ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine hükmetmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da 7 bin Haredi gencinin askere çağrılması kararını onaylamıştı. Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Harediler, hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtirken, zorunlu askerlik hizmetine karşı da direniş göstermektedirler.

18 yaşını geçen her İsraillinin zorunlu askerlik hizmeti yapması gerektiği yasalarla belirlenmişken, Haredilerin bu konudaki muafiyeti yıllardır ülkede tartışılmaktadır.

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