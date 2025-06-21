İsrailli Uzmanlar: İran Rejiminin Devrilmesi İmkansız Görünüyor

İsrailli Uzmanların Değerlendirmesi

İsrailli uzmanlar, dışarıdan gelen baskı ve saldırılarla rejimleri değiştirmenin zorluğuna dikkat çekerek Tel Aviv yönetiminin İran rejimini devirmek konusunda yaşadığı umutsuzluğu ifade ediyor. Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy, "İsrail, İran'ın televizyon kanalını bombaladı. Bu rejimi değiştirmekle ilgili," diyerek durumu özetliyor.

İsrail'in Saldırıları ve Hedefleri

İsrail, 13 Haziran tarihinde "nükleer silah üretimini önlemek ve füze kapasitesini ortadan kaldırmak" amacıyla İran'a yönelik saldırılara başladı. Bu hamle, İran'ın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılarla yanıt vermesiyle devam ediyor. Saldırılar, Israel toplumunda aykırı seslerin azalmasına ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümetin muhalefetlerinden destek bulmasına neden oldu.

Rejim Değişikliğinin Olasılığı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in geleceğinin kalmadığını belirterek, rejim değişikliğine dair büyük bir beklenti içinde olduklarını ima etti. Ancak, uzmanlar bu hedefin ne denli ulaşılabilir olduğuna dair belirsizliklerin hâlâ devam ettiğini vurguluyor.

Filistin Sorunu ve İran'a Yönelik Dikkat

Eski Ankara Büyükelçisi Alon Liel, İran'a yönelik saldırıların İsrail'in Filistin meselesinden dikkatleri uzaklaştırdığını belirterek, "Uluslararası eleştiri tsunamisi" ile karşılaşıldığında, İran'a yapılan saldırıların bu durumu değiştirdiğini söylüyor. Liel, İsrail halkının Gazze'den gelen saldırılar sonrası 'intikam dolu' olduğunun altını çizerken, İran saldırılarına olan desteğin yüksek olduğunu vurguluyor.

Gelecekteki Senaryolar ve Belirsizlikler

Levy, "İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz. Bu operasyon meşru ise biz de izlemek zorundayız," ifadeleriyle durumu değerlendiriyor. Ancak, tehlikeli bir maceraya adım attıklarını ve sonuçlarının belirsiz olduğunu belirtiyor. Her ne kadar hükümetin stratejisi Rejim değişikliği yönünde olsa da, Levy, bunun gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu ifade ediyor.

Sonuç olarak, uzmanlar hem İran'ın iç dinamiklerine hem de İsrail'in dış politikalarına dair şu tespitte bulunuyor: Bu tür operasyonlar, Iran halkının muhalefet oluşturma iradesine bağlı olarak sonuçlanabilir. Tüm sorunların kökeninde İsrail’in Filistin üzerindeki işgali ile ilgili dinamiklerin sürdüğüne dikkat çekiyor.

İsrailli uzmanlar, dışarıdan gelen baskı ve saldırılarla rejimleri değiştirmenin zorluğuna işaret ederek Tel Aviv yönetiminin saldırılarıyla İran rejimini devirme amacına ulaşamayacağını düşünüyor. İsrail'in eski Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Alon Liel ve Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İsrailli uzmanlar, dışarıdan gelen baskı ve saldırılarla rejimleri değiştirmenin zorluğuna işaret ederek Tel Aviv yönetiminin saldırılarıyla İran rejimini devirme amacına ulaşamayacağını düşünüyor. İsrail'in eski Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Alon Liel ve Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy, AA muhabirine açıklamada bulundu.