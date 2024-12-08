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İsrailli Vandalizme Mescid-i Aksa'da Baskın: Filistinli Yetkililer İhlale Dikkat Çekti

İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi. Filistinli yetkililer, bu durumun Müslümanların haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:29
İsrailli Vandalizme Mescid-i Aksa'da Baskın: Filistinli Yetkililer İhlale Dikkat Çekti

İsrailli Vandalizme Mescid-i Aksa'da Baskın

Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yoğun polis koruması altında baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailli gruplar, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya Mağrib Kapısı'ndan giriş yaptı. Baskın sırasında İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa'daki Baskınlar Artıyor

Filistin Vakıflar Bakanlığı'nın salı günü yayımladığı aylık rapora göre, Kasım ayı boyunca Mescid-i Aksa, 20 kez, İbrahim Mescidi ise 55 kez Yahudilerin baskınlarına maruz kaldı.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunmaktadır. Ancak, Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla, polis eşliğinde kutsal mabede girmekte ve bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurgulamaktadır.

Süleyman Mabedi İddiaları ve Kazı Çalışmaları

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapmaktadır.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunsa da, fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça gözlemlenmektedir.

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