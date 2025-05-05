İsrailliler Batı Şeria'daki Zeytin Ağaçlarını Kesti: Filistinlilere Yönelik Saldırılar Artıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti. Çiftçi Mustafa Ebu Zelef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah’ın kuzeyindeki Turmus Aya beldesinde İsraillilerin yaklaşık 100 zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Sökülen ağaçların 12 yaşından büyük olduğunu ifade eden Ebu Zelef, beldenin İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırılara maruz kaldığını aktardı. Ebu Zelef, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kötülüğünden ne insan ne taş ne de ağaç kaldı. İsrail ordusu Batı Şeria’da, Gazze’ye yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak soykırım uyguluyor," dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanmaktadır. Bu süreçte 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 7 binden fazla Filistinli yaralandı ve 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti. Bölge sakini Filistinliler, kesilen ağaçları inceledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti. Bölge sakini Filistinliler, kesilen ağaçları inceledi.