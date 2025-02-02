İsrailliler Eriha'da Camiyi Ateşe Verdi

İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha şehrinin kuzeybatısındaki El-Merecat bölgesinde bulunan Arap Melihat isimli bedevi toplumuna ait bir camiyi ateşe verdi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü Açıklama Yaptı

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler şafak vakti Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında Arap Melihat Toplumuna saldırdı. İsrailli gaspçılar, bir camiyi ateşe vererek, bir vatandaşın tarım traktörünü yakmaya çalıştı."

Melihat, caminin tamamen yandığını, ateşe verilen traktörün ise vatandaşların çabasıyla söndürüldüğünü bildirdi.

Artan Saldırılar ve Can Kayıpları

İsrail'in ABD destekli Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor. Aynı dönemde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.