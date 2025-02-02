DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.560.321,46 1,72%

İsrailliler Eriha'da Camiyi Ateşe Verdi

Eriha'da İsrailli işgalciler, Arap Melihat camisini ateşe verdi; son dönemde Filistin'de artan saldırılar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:15
İsrailliler Eriha'da Camiyi Ateşe Verdi

İsrailliler Eriha'da Camiyi Ateşe Verdi

İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha şehrinin kuzeybatısındaki El-Merecat bölgesinde bulunan Arap Melihat isimli bedevi toplumuna ait bir camiyi ateşe verdi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü Açıklama Yaptı

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler şafak vakti Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında Arap Melihat Toplumuna saldırdı. İsrailli gaspçılar, bir camiyi ateşe vererek, bir vatandaşın tarım traktörünü yakmaya çalıştı."

Melihat, caminin tamamen yandığını, ateşe verilen traktörün ise vatandaşların çabasıyla söndürüldüğünü bildirdi.

Artan Saldırılar ve Can Kayıpları

İsrail'in ABD destekli Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor. Aynı dönemde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
2
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
3
Türkiye'den Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştı
4
Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
5
Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek
6
CHP Engellilik Çalıştayı'nda Yeni Hedefler Belirlendi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı