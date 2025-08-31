İsraillilerden Netanyahu'ya: Gazze işgali kararına karşı esir takası ve ateşkes talebi

İsraillilerden Netanyahu'ya: Gazze işgali kararına karşı geniş protesto

Gösteri ve talepler

İsrail'de on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararından geri adım atmasını ve derhal ateşkes ile esir takası anlaşması imzalamasını talep ederek protesto düzenledi.

Tel Aviv'de, protestocuların toplandığı alan olan 'Rehineler Meydanı' olarak adlandırılan İsrail Müzesi önünde bir araya gelen göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek 'Trump, tarih yaz!' pankartı açtı.

Gösteride konuşan Tuval Haim, Gazze'de esir tutulurken öldürülen kardeşi Yotam Haim'i anarak hükümeti sert sözlerle eleştirdi: 'Bugün, bize yalan söylendiğini hissediyorum. O zamanlar ve şimdi dahi gerekli çabanın gerçekten gösterilmediğini düşünüyorum.'

Avinatan Or'un kardeşi Moşe Or ise hükümete çağrıda bulunarak, Gazze'deki esirlerin eve dönmesi için derhal kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması gerektiğini vurguladı: 'Yeter artık! Bir anlaşma olmalı! Esirler her şeyini kaybediyor. İsrail halkı çocuklarını geri istiyor.'

Protestoya katılan oyuncu Lior Aşkenazi de konuşmasında, Netanyahu kabinesinin akşam saat 18.00'de toplanacağını ancak muhtemelen bir anlaşmayı ele almayacağını söyledi ve on binlerce göstericinin akşam saatlerinde meclis önünde toplanacağını belirterek, 'Esirler önce gelir.' mesajını verdi.

Gösteri katılımının geçen hafta ve aylara kıyasla görece düşük olduğu gözlendi. Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde de hükümet karşıtı protestolar yapıldı.

Netanyahu hükümeti ve işgal planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, ordu tarafından sunulan Gazze işgali planını onaylamıştı ve Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Basında yer alan haberlerde ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği ifade edildi. Plana göre ilk aşamada, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılarak yoğun saldırılar sonrası işgal edilmesi; ikinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının büyük ölçüde harabeye dönmüş halde işgal edilmesi öngörülüyor.

Gazze'deki insani durum

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.