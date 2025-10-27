İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

İstanbul'da 15 Bin Kiralık TOKİ Konutu İçin Detaylar Netleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'a özel 15 bin adet kiralık sosyal konut inşa edilecek. Proje, kentteki yükselen kira fiyatlarına karşı önemli bir denge unsuru olarak sunuluyor.

Lokasyon ve Amaç

Konuların Avrupa ve Anadolu Yakası'nda belirlenecek lokasyonlarda yapılacağı belirtildi. Projenin hedefi, kira piyasasını dengelemek ve dar gelirli vatandaşlara uygun maliyetli konut imkanı sağlamak olarak ifade edildi.

Kira Bedeli ve Hesaplama

Bakan Kurum, kiraların bulunduğu bölgedeki rayiç bedelin yarısı üzerinden belirleneceğini açıkladı. Bu uygulamanın, özel sektördeki yüksek kira artışlarına karşı piyasa üzerinde baskı kurması amaçlanıyor.

Kiralama Süresi ve Döngü

Konuların hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacağı, bu sürenin sonunda sözleşmenin yenilenmeyeceği bildirildi. Bakan Kurum, "3 yıl oturan bir daha burada oturmayacak. Buradan her vatandaşımız faydalansın istiyoruz," sözleriyle modelin geniş fayda sağlaması için sürekli bir sirkülasyon hedeflendiğini vurguladı. Süre bitiminde daire için yeni kira bedeli belirlenecek ve yeni kiracılar ilanla seçilecek.

Kira Artışları Nasıl Olacak?

Sosyal konutlardaki kira artışları, normal kiralama sözleşmelerinden farklı olarak TÜFE'ye değil, memur maaş zammına endekslenecek. Bakan Kurum, kiraların her 6 ayda bir memur maaş artış katsayısı oranında artırılacağını duyurdu.

Başvuru ve Öncelikler

Bakan Kurum, kiralık konutlarda satış projelerine kıyasla daha geniş bir kitlenin hedeflendiğini belirtti. Satış projelerindeki hane geliri sınırı (İstanbul için 145 bin TL) ve bazı katı şartların kiralık modelde esnetilmesinin beklendiği kaydedildi. Ayrıca, kentsel dönüşüm sürecinde evi dönüşüme verilen ve yüksek kiralar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara öncelik tanınacağı bildirildi.

Hak sahipleri, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek; toplam 15 bin hak sahibinin kura ile seçileceği açıklandı.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Satışıyla İlgili Bilgiler

Bakan Kurum, kiralık konutların yanı sıra 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut satış projesiyle ilgili güncellemeleri de paylaştı. İstanbul'da satışa çıkacak konutların fiyatlarının 1 milyon 950 bin TL'den başladığı, konutlar için %10 peşinat (195 bin TL) ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade imkanı sunulacağı belirtildi.

Satış başvuruları 10 Kasım'da başlayıp 19 Aralık'a kadar devam edecek. İlk kura çekilişinin 29 Aralık'ta yapılması ve ilk evlerin 2027 Mart'ta teslim edilmesinin planlandığı açıklandı. Satış projelerinde şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler (18-30 yaş) ve 3'ten fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrılmış durumda.

Sonuç

İstanbul'da kira yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu adım, 15 bin kiralık sosyal konut ile hem kira piyasasında dengelenme sağlamayı hem de dönüşüm dönemindeki vatandaşlara destek olmayı amaçlıyor. Başvuru kriterleri ve kura uygulamasıyla hak sahipleri belirlenecek ve üçer yıllık dönemlerle daha geniş bir nüfusa ulaşılması hedefleniyor.