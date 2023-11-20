İstanbul'a 7 yıl sonra Kasım'da kar yağdı

İstanbul, uzun bir aradan sonra kasım ayında kar yağışına şahit oldu. Dün sabah başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkili oldu. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, bu nadir olayın nedenlerini ve olası etkilerini açıkladı.

BALKANLARDAN GELEN SOĞUK HAVA KÜTLESİ VE ETKİLERİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, dünkü kar yağışının arkasında Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkili olduğunu belirtti. Özdemir, bu durumu şöyle açıkladı: “Balkanlar üzerinden kutup havası, yani polar hava kütlesi geldi. Kuzeybatıdan esen karayel rüzgarı ile alçak basınca bağlı soğuk cephenin etkisi ile hava sıcaklığı bir anda 10 derece kadar düştü.”

Karadeniz üzerindeki yüksek sıcaklıkların etkisiyle hava kütlesinin nemini alarak karaya geçmesi, yüksek kesimlerde kar yağışını tetikledi. Özellikle yüksek irtifalardaki düşük sıcaklıklar ve jet rüzgarlarının etkisiyle şiddetli kar yağışları yaşandı.

NADİR GÖRÜLEN KASIM AYI KARI VE NEDENLERİ

Güven Özdemir, İstanbul için kasım ayında kar yağışının oldukça nadir olduğuna dikkat çekti. “En son 2016 yılında kar yağmıştı. 7 yıl aradan sonra İstanbul’a kasımda kar yağdı. Küresel iklim değişikliği, iklimin biraz düzenini bozdu. El Nino’nun varlığı fırtına, yağmur ve kar yağışında anomaliler yaşatabiliyor. Bu yıl kasımda sıcaklığın ardından Balkanlardan gelen alçak basıncın oluşturduğu soğuk hava kütlesiyle kasımda kar gördük” şeklinde konuştu.

KAR YAĞIŞININ BARAJLARA ETKİSİ VE SU SEVİYESİ ARTIŞI

Özdemir, yağışların barajlardaki su seviyesini artıracağını belirterek, bu durumun barajlarda yer altı sularının ve doluluk oranlarının artmasına neden olacağını ifade etti. “Barajlar 1 yıldır suya açtı. Yağışlar bu şekilde devam ederse barajlardaki doluluk mart ayına kadar yüzde 70’in üzerine çıkabilir” dedi.

İSTANBUL’DA KASIM AYINDA KAR YAĞIŞI: NE ZAMAN OLMUŞTU?

İstanbul’da kasım ayında son kar yağışı 2016 yılında gerçekleşmişti. Dün sabah başlayan kar yağışı, 2016’dan bu yana kasım ayında ilk kez görüldü.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞININ NEDENLERİ NELERDİR?

İstanbul’da kar yağışının nedeni, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi ve alçak basınçtan kaynaklanmaktadır. Bu durum, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına neden olmaktadır.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞININ BARAJLARA ETKİSİ NEDİR?

İstanbul’da kar yağışının barajlara etkisi, su seviyesini artırmasıdır. Yağışlar devam ettiği takdirde barajlardaki su doluluk oranının mart ayına kadar yüzde 70’in üzerine çıkabileceği belirtilmektedir.