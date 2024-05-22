İstanbul’a gelmeyi planlayan kokain yüklü gemi Kolombiya’da yakalandı

Düğme yüklü olan ancak içerisine 151 kilo miktarında kokain gizlenmiş olan bir gemi, Kolombiya’nın Cartagena Limanı’nda yakalandı. Yetkililer, Ekvador’dan kalkış yapmış olan geminin İstanbul’a gidecek olduğunu açıkladı.

Kolombiya Cezai Soruşturma ve İnterpol Direktörlüğü (DIJIN) operasyonu Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda düğme yüklü geminin içerisinde 151 kiloluk kokain ele geçirildi. Paket paket kokain taşıyan geminin varış yerinin Türkiye İstanbul olduğu ifade edildi.

Kolombiya Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Direktörü Albay Ricardo Sanchez açıklamasında, 151 kilo miktarındaki toz kokainin İstanbul’a gönderilmek istendiğini ancak yapılan operasyon sonucu kokainlere el konulmuş olduğunu belirtti.