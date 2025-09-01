İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 2025-2026 Adli Yıl Açılışı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda 2025-2026 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Adliyenin atrium alanında gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşmalar ve mesajlar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutlayarak şehitleri ve gazileri minnetle andığını söyledi. Son kararnameyle Anadolu Adliyesi'ne atanan meslektaşlarına görevlerinde başarı dileyen Koç, yeni adli yılın ülkeye, millete ve yargı camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Koç, Anadolu Adliyesi'ndeki dava dosyalarına ilişkin şu verileri paylaştı: 2024 yılı itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde kayda giren dosya sayısı 327 bin 871 olup, muktezaya bağlanıp çıkan dosya sayısı 330 bin 827'dir. Aynı yıl içinde ceza mahkemelerimize gelen dosya sayısı 136 bin 198, çıkan dosya sayısı 113 bin 292, hukuk mahkemelerimize gelen dosya sayısı 249 bin 400, çıkan dosya sayısı ise 182 bin 72'dir. Böyle yoğun bir nüfus ve geniş bir alana hitap eden adliyemiz bünyesinde ortaya çıkan iş yüküne rağmen, hakim ve savcılarımız ile personelimiz etkin ve hızlı hizmet sunma noktasında fedakarca görev yapmaktadır.

Koç, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluğunda Anadolu Yakası'nda 10 ceza infaz kurumu, çocuk eğitimevi ve denetimli serbestlik müdürlüğü bulunduğunu kaydetti.

Diğer konuşmacılar

Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, görevi başında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz ile tüm şehitleri rahmetle yad etti. Kaya, onların emaneti olan adalet bayrağını birlik ve dayanışma içinde daha yükseklere taşıma temennisinde bulundu ve adaletin tesisinde hakim ve savcılar kadar avukatlar, kolluk kuvvetleri ve tüm adliye çalışanlarının fedakârlık ve özverilerinin önemine vurgu yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Alişan Tiryaki ise toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: "En başta sorunun kaynağı ve çözümün odağı olan insan gelir. Bu nedenle insana yoğunlaşmak gerekir. Ehliyetli, liyakatli, donanımlı, heyecanlı, sabırlı ve dirayetli hukukçuların yetişmesi bu noktada başlar, bu insanı inşa edebildiğimiz takdirde de tamamlanır. Dileğimiz, bu insanın inşasını geciktirmeden, emeğimizi ve gayretimizi artırarak yolumuza devam etmektir."

Törene katılan isimler

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.