İstanbul Anadolu Yakası'nda Trafik Kilitlendi: Yoğunluk %90'a Yükseldi

İstanbul Anadolu yakasında mesai çıkışında trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 90'a ulaştı; D-100, TEM ve Kadıköy Kozyatağı'nda uzun kuyruklar havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 19:52
Havadan görüntüler, akşam mesaisinin şehir trafiğini nasıl durma noktasına getirdiğini ortaya koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, mesai çıkış saatlerinde şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi.

Mesai çıkışının başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Akşam trafiği, birçok noktada normal akışı durdurdu.

Yoğunluğun en fazla görüldüğü bölgelerden biri olan Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda trafik adeta kilitlendi; araçlar uzun kuyruklar oluşturdu ve ilerleme neredeyse durma noktasına geldi.

Şehrin farklı noktalarındaki yoğun trafik, drone ve havadan çekimlerle görüntülendi; bu görüntüler, akşam saatlerindeki tıkanıklığın boyutunu gözler önüne serdi.

