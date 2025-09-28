İstanbul Arnavutköy'de Trafik Tartışmasında Taşlı Saldırı Araç Kamerasında

İstanbul Arnavutköy'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü diğer aracın üzerine taş attı; olay başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 20:23
Görüntüler başka aracın kamerasına da yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir kişinin trafikte tartıştığı sürücünün aracına taş atması araç içi kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy'de trafikte seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücülerden biri yerden aldığı taşları diğer aracın üzerine fırlattı.

Taşlı saldırıya maruz kalan otomobilin sürücüsü, bir süre aracıyla geriye gittikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan yaşananlar başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

