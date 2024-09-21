İstanbul Barajlarındaki Su Doluluk Oranı Yeniden Artış Gösterdi

İstanbul'daki Su Barajlarında Doluluk Artışı

Son günlerde etkili olan yağışlar, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranını yeniden yükseltti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajların ortalama doluluk oranı %40,70 seviyesine ulaştı.

Yılın İlk Dokuz Ayında Dalgalı Bir Süreç

2023 yılında barajlardaki doluluk oranı en yüksek 6 Mayıs'ta %83,43 olarak ölçülmüştü. Ancak, 20 Eylül'de bu oran %40,55'e kadar düştü. Son yağışların etkisiyle barajların su miktarı tekrar artış gösterdi.

Barajların Güncel Su Miktarları

Barajların doluluk yüzdeleri şu şekilde ölçüldü:

- Ömerli: %34,84

- Darlık: %45,69

- Elmalı: %57,08

- Terkos: %56,53

- Alibey: %8,85

- Büyükçekmece: %41,66

- Sazlıdere: %48,33

- Istırancalar: %38,66

- Kazandere: %7,45

- Pabuçdere: %23,16

Su Tüketimi ve Yağış Miktarları

Bu yıl Melen ve Yeşilçay'dan toplam 346,95 milyon metreküp su alımı sağlandı. İçme suyu arıtma tesislerinden ise kente toplam 838,07 milyon metreküp su verildi. Yılbaşından itibaren barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 431,16 kilogram olarak kaydedildi.

Son 10 Yılda Baraj Doluluk Oranları

Geçtiğimiz 10 yıl içinde barajların doluluk oranlarına ilişkin veriler ise şu şekildedir:

- 2014: %17,98

- 2015: %63,36

- 2016: %46,92

- 2017: %56,29

- 2018: %57,06

- 2019: %52,00

- 2020: %40,21

- 2021: %52,86

- 2022: %51,09

- 2023: %24,43

İstanbul'da günlük su tüketimi ise 3 milyon 234 bin metreküp olarak gözlemlenmiştir.