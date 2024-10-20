İstanbul Barosu'nda Yeni Başkan İbrahim Özden Kaboğlu

İstanbul Barosu'nun Yeni Dönemi

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, İbrahim Özden Kaboğlu, Değişim İçin Avukatlar Grubu adına başkanlık görevine getirildi. Seçim, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve 12 adayın yarıştığı bu süreç, 161 sandığın kurulmasıyla devam etti.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

64 bin 72 avukatın oy verme hakkının bulunduğu bu önemli seçimde, oy verme işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklar kapandıktan sonra, sandık görevlileri oy sayımına başladı ve avukatlar, sonuçları anlık olarak kurulan ekranlardan takip etti.

İbrahim Özden Kaboğlu'nun Başarısı

Yapılan oylamada, İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimde diğer adaylar arasında; İlke Çağdaş Avukatlar Grubu temsilcileri mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ve Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz dikkat çekti.

Diğer Adaylar ve Gruplar

Seçimde yarışan diğer aday grupları arasında; Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak yer aldı. Ayrıca, Yasin Şen ve Savaş İşleyen bağımsız adaylar olarak başkanlık için yarıştı.