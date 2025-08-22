İstanbul Başsavcılığı: Soytekin ve Abacı'nın Adli Kontrolü Sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Adem Soytekin ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devam ettiğini bildirdi.

Soruşturmanın Kapsamı

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bazı zanlılar hakkında; "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, soruşturmada Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik işlemlerin de sürdüğü belirtildi.

Adli Kontrol Tedbirinin Niteliği

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında iş insanı Adem Soytekin ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devam ettiği vurgulandı.