İstanbul Belediyeleri Bursa'daki Orman Yangınlarına Destek İçin Seferber Oldu

İstanbul'dan Bursa'ya Yangın Destek Seferberliği

İstanbul'daki çeşitli belediyeler, Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye personel ve ekipman gönderdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan acil çağrı doğrultusunda, Bursa'nın Gürsu-Ağlaşan ve Orhaneli-Yakuplar bölgelerinde devam eden yangınlara müdahale etmek için hızla ekip görevlendirildiği belirtildi.

Yangınla Mücadele İçin Hızla Hareket Edildi

Açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ile İSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinden toplam 60 personel ve 24 araç/iş makinesinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Görevlendirilen ekiplerin bir kısmının yangın sahasına ulaşarak müdahaleye başladığı ve takviye ekiplerin de bölgeye hareket ettiği kaydedildi.

Esenyurt ve Kadıköy Belediyelerinden Destek

Esenyurt Belediyesi, Bursa'daki orman yangınlarına müdahale etmek üzere ekip ve su tankerleri gönderdi. Açıklamada, "Yeşil vatanı korumak ve yangından etkilenen alanlarda yaraları birlikte sarmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, belediyeye ait ekipler yangın bölgesinde aktif görev alıyor. Yangın söndürme çalışmalarında canla başla mücadele eden Esenyurt Belediyesi ekipleri, yaşamı ve umudu birlikte koruma hedefiyle sahada yoğun çaba harcıyor," ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Kadıköy Belediyesi de Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy ekiplerinin, orman yangınına müdahale çalışmalarına destek sağlamak üzere gece saatlerinde bölgeye hareket ettiğini duyurdu. 2 su tankeri, 3 kurtarma aracı ve 15 kişilik uzman ekibin sabahın erken saatlerinde Bursa'ya ulaştığı bilgisi verildi.

İstanbul'daki bazı belediyeler, Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye personel ve ekipman gönderdi.

İstanbul'daki bazı belediyeler, Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye personel ve ekipman gönderdi.