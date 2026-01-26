İstanbul Boğazı'na Yaklaşan 'Yıldırım' Havadan Görüntülendi

Türkiye'nin 6’ncı sondaj gemisi Yıldırım, Filyos Limanı'ndaki hazırlıkların ardından Karadeniz görevi için İstanbul Boğazı'na yaklaşırken havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:35
Karadeniz görevine doğru yola çıktı

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan Yıldırım, Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'na doğru ilerliyor.

Yıldırım, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6’ncı sondaj gemisi olarak Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak.

Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkan gemi, Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçti ve yeni rotasını İstanbul Boğazı olarak belirledi.

Boğaz'a yaklaşan Yıldırım, yapılan havadan çekimlerle görüntülendi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

