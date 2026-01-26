İstanbul Boğazı'na Yaklaşan 'Yıldırım' Havadan Görüntülendi

Karadeniz görevine doğru yola çıktı

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan Yıldırım, Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'na doğru ilerliyor.

Yıldırım, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6’ncı sondaj gemisi olarak Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak.

Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkan gemi, Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçti ve yeni rotasını İstanbul Boğazı olarak belirledi.

Boğaz'a yaklaşan Yıldırım, yapılan havadan çekimlerle görüntülendi.

İstanbul Boğazı'na yaklaşan Türk sondaj gemisi böyle görüntülendi