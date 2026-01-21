İstanbul Boğazı’nda Bulunan Cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov’a Ait Olduğu Belirlendi

Olayın Özeti

Adli Tıp Kurumuna yapılan DNA testi sonucunda, İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov (30) olduğu tespit edildi.

Olayın Detayları

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025’te İstanbul Boğazı’nda 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Nikolai Andreevich Svechnikov, yarış sırasında suda kaybolmuştu.

Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olan cesedin, aileden alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucunda Nikolai Andreevich Svechnikov olduğu belirlendi.

