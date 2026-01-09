Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner’den Kasık Fıtığı Uyarısı

Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, kasık fıtığında erken tanı, hastaya özel cerrahi yaklaşım ve laparoskopik yöntemin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:57
Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner’den Kasık Fıtığı Uyarısı

Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner’den kasık fıtığı uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, kasık fıtığı konusunda hastalara özel tedavi yaklaşımlarının önemine dikkat çekti. Şahiner, kasık fıtığının karın içindeki organların veya dokuların karın duvarındaki zayıf bir noktadan dışarı doğru yer değiştirmesiyle oluşan yaygın bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Risk faktörleri

Prof. Dr. Şahiner, kasık fıtığının erkeklerde daha sık görülmekle birlikte kadınlarda da ortaya çıkabildiğini söyledi. Uzun süre ayakta kalanlar, ağır kaldıranlar, kronik öksürüğü veya kabızlığı olan kişiler gibi gruplarda fıtık riskinin arttığını vurguladı.

Belirtiler

Kasık fıtığının en belirgin belirtisinin kasık bölgesinde ele gelen şişlik olduğunu aktaran Şahiner, bu şişliğin ayakta dururken veya ıkınırken belirginleşebileceğini, yatınca kaybolabileceğini ifade etti. Bazı hastalarda ağrı, yanma hissi veya hareketle artan rahatsızlık görülebileceğini; tedavi edilmediğinde ise bağırsak düğümlenmesi, boğulma gibi ciddi tabloların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Tedavi: Kesin çözüm cerrahi

Prof. Dr. Şahiner, kasık fıtığının kesin tedavisinin cerrahi olduğunu belirterek, ilaçla veya kendiliğinden iyileşmenin mümkün olmadığını kaydetti. Günümüz tıp teknolojileri sayesinde ameliyatların güvenli ve konforlu şekilde yapıldığını, uygun hastalarda kapalı (laparoskopik) cerrahinin artık standart yaklaşımlardan biri haline geldiğini söyledi.

Hastaya özel yöntem seçimi

Şahiner, kasık fıtığı ameliyatlarının açık ya da kapalı (laparoskopik) yöntemlerle gerçekleştirilebildiğini; hangi yöntemin seçileceğine hastanın yaşı, fıtığın durumu ve genel sağlık durumunun göre karar verildiğini vurguladı.

İyileşme ve yaşam kalitesi

Modern cerrahi teknikler sayesinde hastaların genellikle kısa sürede taburcu olduğunu ve günlük yaşamlarına hızla dönebildiklerini söyleyen Şahiner, özellikle kapalı yöntemlerde daha az ağrı, daha küçük kesiler ve daha hızlı iyileşme sağlandığını belirtti.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Prof. Dr. Şahiner, kasık bölgesinde şişlik veya ağrı hisseden kişilerin vakit kaybetmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurması gerektiğini; erken tanı ve doğru tedavinin yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. İBRAHİM TAYFUN ŞAHİNER, KASIK...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. İBRAHİM TAYFUN ŞAHİNER, KASIK FITIĞI TEDAVİSİNDE HASTAYA ÖZEL YÖNTEMLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner’den Kasık Fıtığı Uyarısı
2
Samsun'da Tüberküloza Karşı Online Takip: 300 Hasta Başarıyla Tamamlandı
3
Erciyes’te Kartpostallık Kar Görüntüleri: Kayseri Beyaza Büründü
4
Fırtına Sonrası Boğaz'da Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı
5
Türkiye'de İlk: TBL1XR1 İçin Beyin Organoidi Araştırması Başlıyor
6
Altındağ’da 2026'nın İlk Mahalle Buluşması — Veysel Tiryaki Vatandaşlarla Buluştu
7
Siirt’te sağlık personeline verem eğitimi: Dr. Gizem Çil bilgilendirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları