Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner’den kasık fıtığı uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, kasık fıtığı konusunda hastalara özel tedavi yaklaşımlarının önemine dikkat çekti. Şahiner, kasık fıtığının karın içindeki organların veya dokuların karın duvarındaki zayıf bir noktadan dışarı doğru yer değiştirmesiyle oluşan yaygın bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Risk faktörleri

Prof. Dr. Şahiner, kasık fıtığının erkeklerde daha sık görülmekle birlikte kadınlarda da ortaya çıkabildiğini söyledi. Uzun süre ayakta kalanlar, ağır kaldıranlar, kronik öksürüğü veya kabızlığı olan kişiler gibi gruplarda fıtık riskinin arttığını vurguladı.

Belirtiler

Kasık fıtığının en belirgin belirtisinin kasık bölgesinde ele gelen şişlik olduğunu aktaran Şahiner, bu şişliğin ayakta dururken veya ıkınırken belirginleşebileceğini, yatınca kaybolabileceğini ifade etti. Bazı hastalarda ağrı, yanma hissi veya hareketle artan rahatsızlık görülebileceğini; tedavi edilmediğinde ise bağırsak düğümlenmesi, boğulma gibi ciddi tabloların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Tedavi: Kesin çözüm cerrahi

Prof. Dr. Şahiner, kasık fıtığının kesin tedavisinin cerrahi olduğunu belirterek, ilaçla veya kendiliğinden iyileşmenin mümkün olmadığını kaydetti. Günümüz tıp teknolojileri sayesinde ameliyatların güvenli ve konforlu şekilde yapıldığını, uygun hastalarda kapalı (laparoskopik) cerrahinin artık standart yaklaşımlardan biri haline geldiğini söyledi.

Hastaya özel yöntem seçimi

Şahiner, kasık fıtığı ameliyatlarının açık ya da kapalı (laparoskopik) yöntemlerle gerçekleştirilebildiğini; hangi yöntemin seçileceğine hastanın yaşı, fıtığın durumu ve genel sağlık durumunun göre karar verildiğini vurguladı.

İyileşme ve yaşam kalitesi

Modern cerrahi teknikler sayesinde hastaların genellikle kısa sürede taburcu olduğunu ve günlük yaşamlarına hızla dönebildiklerini söyleyen Şahiner, özellikle kapalı yöntemlerde daha az ağrı, daha küçük kesiler ve daha hızlı iyileşme sağlandığını belirtti.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Prof. Dr. Şahiner, kasık bölgesinde şişlik veya ağrı hisseden kişilerin vakit kaybetmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurması gerektiğini; erken tanı ve doğru tedavinin yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

