İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları sebebiyle gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durdurulmuştur.

Yarışların Detayları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, bu etkinlikler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan yarışlar, Boğaz'daki gemi seferlerini bir süreliğine etkileyerek, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğin askıya alınmasına yol açmıştır.

Bu süre zarfında, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemilerin durumu, yetkililer tarafından yakından takip edilmektedir.