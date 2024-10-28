İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Durdu

İstanbul Boğazı'nda Sis Sebebiyle Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul'da yoğun olarak etkili olan sis, gemi trafiğini olumsuz yönde etkileyerek çift yönde ve geçici olarak durmasına sebep oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu duruma ilişkin açıklamalarda bulundu ve gemi trafiğinin, kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Şehir Hatları'ndan Açıklama

Hava koşullarının elverişsiz olması dolayısıyla, Şehir Hatları bazı seferleri gerçekleştiremeyeceklerini belirtti. Hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen hatlar arasında:

Küçüksu-İstinye Hattı

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Boğaz Geliş Hattı

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

Beykoz-Sarıyer Hattı

Kanlıca-Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

Çengelköy-İstinye Hattı

Bu hatlarda, bir sonraki duyuruya kadar seferler yapılamayacak. İlgili yetkililer, vatandaşlardan hava koşullarına dikkat etmelerini ve seyahat planlarını ona göre yapmalarını istiyor.