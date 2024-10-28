İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Durdu

İstanbul Boğazı'nda Sis Sebebiyle Gemi Trafiği Askıya Alındı
İstanbul'da yoğun olarak etkili olan sis, gemi trafiğini olumsuz yönde etkileyerek çift yönde ve geçici olarak durmasına sebep oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu duruma ilişkin açıklamalarda bulundu ve gemi trafiğinin, kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
Şehir Hatları'ndan Açıklama
Hava koşullarının elverişsiz olması dolayısıyla, Şehir Hatları bazı seferleri gerçekleştiremeyeceklerini belirtti. Hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen hatlar arasında:
- Küçüksu-İstinye Hattı
- İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
- Boğaz Geliş Hattı
- Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
- Beykoz-Sarıyer Hattı
- Kanlıca-Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
- Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı
- Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
- Çengelköy-İstinye Hattı
Bu hatlarda, bir sonraki duyuruya kadar seferler yapılamayacak. İlgili yetkililer, vatandaşlardan hava koşullarına dikkat etmelerini ve seyahat planlarını ona göre yapmalarını istiyor.