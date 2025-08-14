İstanbul Boğazı'nda Ham Petrol Yüklü TENACITY VENTURE Kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cebelitarık'tan Romanya'ya seyri sırasında arıza yapan ham petrol yüklü tanker emniyete alındı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cebelitarık'tan Romanya'ya seyir halindeyken Kandilli önlerinde hızı düşen 90.730 ton ham petrol yüklü TENACITY VENTURE isimli 249 metre boyundaki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-8 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-5 ve Kurtarma-11 römorkörümüzce yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle demirletildi."

Operasyon sırasında, ekiplerin kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.