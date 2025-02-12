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İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Normale Döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gece saatlerinde çift yönlü kapatılan gemi trafiği, sabah saatlerinde normale döndü.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:00
İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Normale Döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, gece saatlerinde yaşanan kesintinin ardından normale dönmüş durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Boğaz'daki gemi trafiği 03.10'da çift yönlü olarak kapatılmıştı.

Gemi trafiği, saat 10.20 itibarıyla kuzey-güney yönünde yeniden açıldı. Sabah saatlerinde Boğaz hattında etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkilemişti. Ancak şu an itibarıyla gemilerin güvenli bir şekilde seferlerine devam ettiği bildirildi.

Bölgedeki deniz ulaşımıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden yetkililer, sisin etkisinin azalmasıyla birlikte trafik akışının yeniden hızlandığını belirtti.

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