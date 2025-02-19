İstanbul Boğazı Sis Nedeniyle Geçici Olarak Gemi Trafiğine Kapandı

İstanbul Boğazı, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:30
İstanbul Boğazı Sis Nedeniyle Geçici Olarak Gemi Trafiğine Kapandı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle gemilerin geçişine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, geminin seyrini olumsuz etkileyen kısıtlı görüş koşulları sonucunda, boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Bakanlığın yaptığı açıklama, güvenlik önlemleri kapsamında kısıtlamaların uygulanması gerektiğini vurguladı. Gemi trafiğinin ne zaman yeniden açılacağına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Gözlem ve değerlendirmeler sürerken, denizcisinin ve çevre güvenliğinin sağlanması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

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