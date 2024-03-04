İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu'dan İSO ve İSTESOB'a ziyaret

İYİ PARTİ İBB BAŞKAN ADAYI KAVUNCU, İSO VE İSTESOB'U ZİYARET ETTİ

Buğra Kavuncu, Beyoğlu'ndaki İSO'yu ziyaret ederek İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile bir araya geldi. Ziyaret sonrasında yapılan açıklamada, Kavuncu'nun İBB Başkanlığı döneminde sanayi ve sanayicilerle ilgili projelerini paylaştığı ve Bahçıvan'ın öneri ve tavsiyelerini dinlediği belirtildi.

Kavuncu, sanayi sektörüyle ilgili iyileştirmelerin önemine vurgu yaparak, "Lojistik, deprem riski gibi konuların sanayiyi ilgilendirdiğini düşünüyoruz. İstanbul'da olası bir depremin ekonomik etkilerini azaltmak için sigorta yapmanın önemini vurguladık." dedi.

İSTESOB Ziyareti:

Kavuncu, Sarıyer'deki İSTESOB'u da ziyaret ederek İSTESOB Başkanı Mustafa Keskin ile görüştü. Ziyaret sırasında sanayicilerin ara eleman bulma sorununa dikkat çeken Kavuncu, İstanbul'da barınma, trafik, sosyal belediyecilik ve göç gibi sorunlara da değindi.

Farklı kesimlerle diyalog kurmanın önemine vurgu yapan Kavuncu, partisinin muhalefet rolünde olduğunu ve ortak acılara duyarlılıkla yaklaşılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin yeni bir alternatif arayışında olduğunu belirterek, eleştirilere karşı olduklarını ifade etti.