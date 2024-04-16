İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kadın Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda komisyon üyeleri ve siyasi parti gruplarının başkanvekilleri belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun başkanvekili seçilen Ülkü Sakalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihindeki ilk kadın grup başkanvekili unvanını kazandı.

Toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP grubunun başkanvekili olarak seçilen Ülkü Sakalar, bu göreve gelerek İBB tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.





Önceki dönem CHP grubu başkanvekili ve sözcüsü olan Tarık Balyalı, sosyal medya üzerinden Ülkü Sakalar'ı tebrik ederek bu önemli göreve atanmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.