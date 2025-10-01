İstanbul'da 1. Dünya Girişimsel Nöroloji ve Nöroşirürji Kongresi Başladı

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Türk Nöroşirürji Derneği işbirliğinde organize edilen 1. Dünya Girişimsel Nöroloji ve Nöroşirürji Kongresi, Maltepe'de bir otelde başladı. Kongre, uluslararası düzeyde bilimsel paylaşımın yanı sıra yeni klinik protokollerin tartışıldığı ve multidisipliner işbirliklerinin güçlendiği önemli bir platform olarak tanımlandı.

Açılışta vurgulananlar

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, açılış konuşmasında etkinliğin yalnızca bilimsel bilgi aktarımı olmadığını; aynı zamanda uluslararası standartların yeniden tanımlandığı ve tarihi bir buluşma olduğunu belirtti. Özdemir, Türkiye'nin böyle bir kongreye ev sahipliği yapmasının ülkenin bilimsel kapasitesinin ve sağlık vizyonunun güçlü bir işareti olduğunu söyledi.

Özdemir ayrıca inme hastalığına erken müdahalenin önemine dikkat çekti ve inme sıklığının her geçen gün arttığını belirterek erken teşhisin tedavi başarısındaki belirleyici rolünü vurguladı.

İnme verileri ve uyarılar

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, inmenin özellikle Akdeniz ve Asya toplumlarında yaygın olduğunu ifade etti. Giray, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl en az 12 milyon kişi inme geçirdiğini, bu vakaların 6,5 milyonu yaşamını yitirirken geriye kalan 4-5 milyona yakın bir kısmın kalıcı engellilikle yaşadığını aktardı.

Giray, ayrıca 25 yaş üzerindeki her 4 bireyden birinin yaşamı boyunca bir dönem inme geçirebileceğini ve Türkiye'de yılda ortalama 100 bin yeni inme vakası görüldüğünü belirterek, inmenin aileler, iş gücü ve sağlık ekonomisi üzerinde ciddi yıkıcı etkileri olduğuna dikkat çekti. Erken tedavinin gerekliliğini vurgulayarak politikalar ve erişim konularında iyileştirme çağrısı yaptı.

Kongre programı ve hedefler

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Yakar, kongrede beyin damar hastalıklarına yönelik güncel tedavilerin tartışılacağını ve gelecekte tedavi yaklaşımlarının gelişimine ilişkin değerlendirmeler yapılacağını belirtti.

Kongrede ele alınacak başlıca konular arasında akut inme yönetimi, trombektomi ve tromboliz, anevrizma ve damar malformasyonları, nöroşirürjide minimal invazif yaklaşımlar, pediatrik nöroloji ve nadir hastalıklar, beyin-bilgisayar arayüzleri, multidisipliner işbirliği ile sağlık politikaları ve eşit erişim gibi başlıklar yer alıyor.

Kongre, planlandığı üzere 3 Ekim'e kadar devam edecek ve katılımcılara hem uygulamadaki güncel yaklaşımları hem de geleceğe yönelik protokolleri tartışma fırsatı sunacak.

