İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenledi. Programda, 15 Temmuz Derneği, Türk Kızılay gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Fatih Camisi önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Saraçhane'deki Anıtpark'a yürüdü.

Protokol Üyeleri ve Katılımcılar

Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda şehit yakını ve gaziler katıldı.

Vali Gül: 'Birliği ve Kardeşliği Muhafaza Edeceğiz'

Anıtpark'taki programda konuşan Vali Gül, “15 Temmuz’u hepimiz hatırlıyoruz. Bu hain yapı, darbe teşebbüsüyle Türkiye'yi işgale kalkıştı. Ancak milletimizin cesareti ve dirayeti, onların hesaplarını boşa çıkardı.” dedi. Gül, sonrasında bu tehdidin üstesinden gelinerek, Türkiye’nin FETÖ belasından kurtulup güçlü bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı.

Fatih Belediye Başkanı Turan’ın Vurgu Yapılan Mesajları

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 15 Temmuz'un bir milletin fedakarlığı ile yazdığı bir destan olduğunu belirterek, “Bu gece, ihanet çetesinin 40 yıllık planının bozulduğu geceydi.” şeklinde konuştu. Türk milletinin tarihi zaferlerinden bahseden Turan, 15 Temmuz’u da bu zaferler arasında gördüğünü dile getirdi.

Selçuk Bayraktar: 'Bağımsızlık Ruhunu Unutmayalım'

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yürüyüş esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki dış kaynaklı tehditlerin temizlenmesiyle ülkenin büyük bir atılım yaptığını anlatarak, “Halkımızın sergilediği direnç ve bağımsızlık ruhu için minnettarım.” ifadelerini kullandı.

Program, mehter konseri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi. Vali Gül, bunun yanında şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

İstanbul Valiliği tarafından Fatih Belediyesi işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. 15 Temmuz Derneği, Kızılay gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği program için Fatih Camisi önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde programın düzenlendiği Saraçhane'deki Anıtpark'a yürüdü. Yürüyüşe ve programa, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (sağda), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağ 2), T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (sağ 3), şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Valiliği tarafından Fatih Belediyesi işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. 15 Temmuz Derneği, Kızılay gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği program için Fatih Camisi önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde programın düzenlendiği Saraçhane'deki Anıtpark'a yürüdü. Yürüyüşe ve programa, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (sağda), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağ 2), T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (sağ 3), şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.