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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu yapıldı. Vali Davut Gül, etkinliğin amacını 15 Temmuz ruhunu yaşatmak olarak belirtti.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 11:50
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Anma Etkinliği

15 Temmuz Derneği ve Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Tek Bayrak Altında Kardeşlik İçin Pedal Çevir" bisiklet turu, İstanbul'da büyük bir katılımla gerçekleşti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde yapılan etkinliğe yaklaşık 500 bisikletçi katıldı.

Vali Davut Gül'ün Açıklamaları

Etkinlik, Taksim'den başlayarak İstanbul Boğazı'nı da kapsayan yaklaşık bir saatlik bir turla sürdürüldü. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç organizasyona katıldı. Vali Gül, İstanbul'un farklı noktalarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında birçok etkinlik düzenlendiğini ifade ederek, "Bunun amacı 15 Temmuz ruhunu yaşatmak" dedi.

Gül, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz'un hem anma boyutu var hem de kutlama boyutu. Anma boyutunda 253 şehidimiz var. Kutlama boyutunda bu millet, bu devleti uçurumun kenarından aldı. Olabildiğince 7'den 70'e bu coşkunun yaşanmasıyla ilgili etkinlikler yapılıyor. Sporcularımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Bisikletçilerden Gazze Mesajı

Yarışı tamamlayan katılımcılardan Ferdinaz Koyuncu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmenin duygularını daha da derinleştirdiğini belirtti. Koyuncu, "Allah hainlere hiçbir zaman fırsat vermesin. Şu anda Gazze'de devam eden hainliğin de son bulmasını diliyorum. Gerçek manada tüm insanlara özgürlüklerin hakim olduğu bir dünya istiyoruz," dedi.

Dualar ve Kuran-ı Kerim Okunması

Turun sonunda 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Bu anlamlı etkinlik, katılımcılar için duygusal anlara sahne oldu.

15 Temmuz Derneği ile Bisiklet Federasyonunca "Tek Bayrak Altında Kardeşlik İçin Pedal Çevir"...

15 Temmuz Derneği ile Bisiklet Federasyonunca "Tek Bayrak Altında Kardeşlik İçin Pedal Çevir" bisiklet turu düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki turda yaklaşık 500 bisikletçi yarıştı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yapılan etkinliklere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz Derneği ile Bisiklet Federasyonunca "Tek Bayrak Altında Kardeşlik İçin Pedal Çevir"...

15 Temmuz Derneği ile Bisiklet Federasyonunca "Tek Bayrak Altında Kardeşlik İçin Pedal Çevir" bisiklet turu düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki turda yaklaşık 500 bisikletçi yarıştı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yapılan etkinliklere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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