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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Gemi Turu Düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen gemi turunda, 15 Temmuz şehitlerinin isimleri gökyüzüne bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 16:17
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Gemi Turu Düzenlendi

İstanbul'da Duygusal Gemi Turu Etkinliği

İstanbul'da, şehit aileleri ve gaziler için anlam dolu bir gemi turu etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu balonlar, muhteşem İstanbul Boğazı manzarasında gökyüzüne bırakıldı.

15 Temmuz Gemi Turu Etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu özel etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde gerçekleştirildi.

Geceye Üsküdar'dan hareket eden gemide program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sultangazi Huzurevi korosu da etkinlikte müzik dinletisi sundu.

İstanbul Vali Yardımcısından Anlamlı Açıklama

Etkinlikte konuşma yapan İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, şehitlere rahmet dileyerek, "15 Temmuz, üzerinden yıllar geçse de asla unutamayacağımız bir gün. O gece aziz milletimizin onurlu duruşunu ve vatan aşkını asla unutmayacağız. Bugün bir araya gelişimiz de o karanlık geceye karşı onurlu duruşun ve birlikteliğin bir yansımasıdır," dedi.

Çetin, 15 Temmuz gecesi milletin vatanı için gösterdiği fedakarlığı vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, vatanına sahip çıkmak isteyen milyonlarca insan sokaklara koştu. Bu hain darbe girişimi, aziz milletimiz sayesinde bertaraf edildi. Rabb'im bir daha 15 Temmuzları bizlere göstermesin," ifadelerini kullandı.

Katılımcıların Duygusal Anları

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktılar. Programa, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Veysel Ekşi de katılarak destek verdiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gazilere "15 Temmuz Gemi Turu Etkinliği" düzenledi. Programın sonunda şehitlerin isimlerinin olduğu balonlar boğazdan gökyüzüne bırakıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gazilere "15 Temmuz Gemi Turu Etkinliği" düzenledi. Programın sonunda şehitlerin isimlerinin olduğu balonlar boğazdan gökyüzüne bırakıldı.

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