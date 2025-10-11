İstanbul'da 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyatları İçin Ersoy-Yerlikaya Görüşmesi

Mehmet Nuri Ersoy ve Hamza Yerlikaya, 2027 Avrupa Oyunları hazırlıkları ile 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylık sürecini masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:44
Toplantı ve katılımcılar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya bir değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Görüşme, Bakan Ersoy'un makamında gerçekleştirildi.

Toplantıya, 2027 Avrupa Oyunları Koordinatörü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır de eşlik etti.

Gündem: Hazırlıklar ve adaylık süreci

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede 2027 Avrupa Oyunları için yürütülen hazırlık çalışmaları değerlendirildi ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından kapsamlı bir tanıtım ve bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumda oyunların tanıtım, turizm, kültürel diplomasi ve spor altyapısı açısından sağlayacağı katkılar ele alındı. Ayrıca bakanlıklar arası iş birliği imkânları detaylı şekilde görüşüldü.

Toplantıda ayrıca 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına yönelik adaylık süreci değerlendirildi ve İstanbul'un kültürel mirası ve tarihsel öneminin en üst düzeyde vurgulanması yönünde görüş birliği sağlandı.

Görüşme, İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerin hem sportif hem de kültürel kazanımlarını güçlendirecek iş birliklerinin yol haritasının çizilmesi açısından önem taşıyor.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya (sol 4), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u (sol 5) ziyaret ederek, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıkları ile 2036 Olimpiyat Oyunları adaylık süreci hakkında görüştü.

