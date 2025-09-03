İstanbul'da 28,5 milyon liralık dolandırıcılık: 1 zanlı tutuklandı

Avukat kılığına giren şüpheliler silah ruhsatı ve hazine arazisi vaadiyle dolandırdı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtan bazı şüpheliler hakkında gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmada, şüphelilerin silah taşıma ruhsatı çıkartma, orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin kiralanması ve açık artırma yoluyla satışı gibi işlemleri tanıdıkları aracılığıyla hızlandırabileceklerini vadederek mağdurları yönlendirdikleri belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin müştekilerden bir şirket hesabı üzerinden toplam 28 milyon 500 bin lira aldığı, ancak vadedilen işlemleri yerine getirmeyerek dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler R.Ş. (51) ile M.S.S. (41), Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

