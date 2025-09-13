İstanbul'da 3 İş Yerinden Silahlı Gasp: 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Avcılar ve Bakırköy'de 16-23 Ağustos'ta üç iş yerinden yaklaşık 56 bin lira gasp eden 5 şüpheli, Küçükçekmece'de yakalanıp tutuklandı.