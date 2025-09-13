İstanbul'da 3 İş Yerinden Silahlı Gasp: 5 Şüpheli Tutuklandı
Asayiş ekipleri kısa sürede şüphelileri yakaladı
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avcılar ve Bakırköy'de 16-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen üç iş yerinden gerçekleşen silahlı gasp olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Olaylarda yaklaşık 56 bin liraın gasbedildiği belirlendi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli'yi Küçükçekmece'de yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.