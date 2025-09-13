İstanbul'da 3 İş Yerinden Silahlı Gasp: 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Avcılar ve Bakırköy'de 16-23 Ağustos'ta üç iş yerinden yaklaşık 56 bin lira gasp eden 5 şüpheli, Küçükçekmece'de yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:33
İstanbul'da 3 İş Yerinden Silahlı Gasp: 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da 3 İş Yerinden Silahlı Gasp: 5 Şüpheli Tutuklandı

Asayiş ekipleri kısa sürede şüphelileri yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avcılar ve Bakırköy'de 16-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen üç iş yerinden gerçekleşen silahlı gasp olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Olaylarda yaklaşık 56 bin liraın gasbedildiği belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli'yi Küçükçekmece'de yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
3
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
5
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
6
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
7
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği