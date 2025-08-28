İstanbul'da 30 Ağustos'ta Trafik Kısıtlaması: Kapanacak Yollar ve Alternatifler

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle trafik kısıtlaması

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kentte uygulanacak trafik düzenlemesini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kapatılacak yollar

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönde de trafiğe kapatılacak.

D-100 kuzey ve güney istikameti, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapalı olacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatılacak. Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılıma izin verilemeyecek.

Alternatif güzergahlar

Valilik tarafından sürücülere önerilen alternatif yollar: Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O3 Hal Yolu olarak belirtildi.